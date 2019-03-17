Fenerbahçe'de Frey imzayı attı!
Fenerbahçe'de sezon başında FC Zürih takımından 2.6 milyon Euro karşılığında transfer olan Michael Frey, menajerlik şirketi olan Soccer Global ile anlaşma sağladı.
Bu sezon Fenerbahçe ile şu ana kadar tüm organizasyonlarda 25 maça çıkan ve 5 gol kaydeden 24 yaşındaki oyuncu, büyük hayal kırıklığı yaşattı.
Frey'in ülkesinin en iyi menajerlik şirketlerinden biri olan Soccer Global ile anlaşma sağlaması, gelecek sezon ülkesine transfer yapabileceği yönünde yorumlandı.
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