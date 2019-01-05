Fenerbahçe'de flaş Serdar Aziz gelişmesi!
A Spor'un haberine göre Serdar Aziz ile Fenerbahçe anlaşma sağladı. 28 yaşındaki oyuncuyla 4,5 yıllık sözleşme imzalanacak.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda kendisine kulüp bulunması istenen milli stoper Serdar Aziz'e Fenerbahçe talip olmuştu. Teknik direktör Ersun Yanal'ın olumlu rapor verdiği Serdar Aziz için girişimde bulunan Fenerbahçe'nin transferde prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.
SEMİH ÖZSOY: "TOLGAY VE SERDAR BİZİ İSTİYOR"
Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy TRT Spor'un aktardığına göre, "Sadık önceliğim Fenerbahçe derdi ve transferi bizi çok mutlu etti. Tolgay ve Serdar Aziz de Fenerbahçe'ye gelmek istiyor" diye konuştu.
Fenerbahçe sözleşmesi süren Serdar Aziz için Galatasaray ile anlaşırsa transfer tamamlanacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle