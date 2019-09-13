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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Süleyman ARAT
13.09.2019 - 07:52, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de flaş karar! Ozan Tufan...

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Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Maurucio Isla, Adil Rami ve Hasan Ali özel program dahilinde çalışmalarını sürdürürken savunmadaki bu üç ismin boşluklarını şu anda orta saha oyuncuları dolduruyor.

Bu üç ismin iyileşip savunmada görev almaya başlamasıyla gerçek mevkilerine çekilecek olan Jailson, Nabil Dirar ve Ozan Tufan’ın da katılmasıyla Fenerbahçe’nin orta sahasında tam anlamıyla forma savaşları yaşanacak.

Ozan Tufan bile ‘6 numara’ olabilir

Özellikle Luis Gustavo’nun da katılmasıyla birlikte ‘6 numara’ olarak tabir edilen defansif orta saha mevkiinde çok büyük bir rekabet var. Marsilya’dan 6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Gustavo’nun 11’de oynamasına kesin gözüyle bakılırken kaptan Emre Belözoğlu, Jailson, Tolga Ciğerci hatta zaman zaman bu bölgede görev alan Ozan Tufan da diğer alternatifler... ‘6 numara’ sakatlıklar dahi olsa bu sezon Fenerbahçe’nin en az sıkıntı yaşayacağı bölge gibi görünüyor.

Fenerbahçe’nin Danimarkalı stoperi Zanka lakaplı Mathias Jorgensen, şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi. Kulüp dergisinde röportajı yer alan 29 yaşındaki futbolcu, sarı lacivertli taraftarların kendilerine önemli bir motivasyon sağladığını belirtti. Zanka, Danimarkalı futbolcuların F.Bahçe’de katkılarıyla iyi hatırlandığının belirtilmesi üzerine “Ben de takıma katkı sağlamak ve Danimarkalı oyuncuların buradaki mirasını sürdürmek istiyorum. Burada şampiyonluk yaşamak istiyorum. F.Bahçe’ye şampiyonluk hedefleyen büyük bir takımda oynamak için geldim” ifadelerini kullandı.

Merkezde bu sezon sıkıntı yaşanmayacak!

Geçen sezonki kötü sonuçların ana nedeni olarak gösterilen ofansif ve merkez orta sahada Max Kruse’nin yeri garanti... Ozan Tufan, Tolgay Arslan, Miha Zajc ve Ferdi Kadıoğlu da antrenmanlardaki performanslarıyla Ersun Yanal’dan forma bekleyecek. Kanatlarda kimin forma şansı bulacağı bir diğer soru işareti... Teknik direktör Ersun Yanal form durumuna göre dönüşümlü olarak Nabil Dirar, Deniz Türüç, Alper Potuk, Victor Moses, Garry Rodrigues’e şans verecek.

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