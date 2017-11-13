« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Fenerbahçe'de flaş karar! Gözden çıkarıldı...

Fenerbahçe'de flaş karar! Gözden çıkarıldı...

Kaleyi yeniden Volkan Demirel'e kaptıran Carlos Kameni, Fenerbahçe'deki geleceğini iyice tehlikeye soktu.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

Kamerunlu file bekçisinin devre arasında takımdan gönderilebileceğine yönelik iddialar ortaya atıldı. Adaptasyon sorununu hala atlatamadığı gözlenen Kameni'nin iyi bir teklif gelmesi halinde gözden çıkartılabileceği ciddi ciddi ciddi konuşuluyor. Aatıf ve Fernandao da devre arasında elden çıkartılabilecek isimler arasında yer alıyor.

KULÜBEYE DÖNDÜ
Aykut Kocaman, şans tanımasına rağmen bir türlü verim alamadığı Kameni'yi Osmanlıspor maçında kulübeye çekmişti. 33 yaşındaki file bekçisinin Fenerbahçe ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. (Fotomaç)

Carlos KameniVolkan Demirel
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL
BASKETBOL
VOLEYBOL