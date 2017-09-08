Fenerbahçe'de flaş gelişme! Robin van Persie...

Sarı-Lacivertliler, transferin son gününde 1 ismi daha kadrosuna kattı. O isim de Vincent Janssen. Ancak, bu durumda kadrodaki yabancı sayısı 15 oldu!

Kurallar gereği Türkiye Futbol Federasyonu’na en geç pazartesi günü bildirilecek kadro listesinde en fazla 14 yabancı oyuncu yer alabiliyor. Bu da Aykut Kocaman’ın kritik bir karar vermesine neden olacak.

Eldeki futbolculardan biri, listenin dışında kalacak. Bu ismin Robin van Persie olması yüksek ihtimal! Hollandalı oyuncu milli takımda dizinden sakatlanmıştı. Tecrübeli futbolcu 3 haftada iyileşeceğini söylese de sürecin bundan daha uzun olacağı öğrenildi.

MAAŞINI FIFA ÖDEYECEK

Sarı-Lacivertliler, Van Persie’yi Süper Lig kadrosunun dışında tutarak ocak ayına kadar oynatmamayı düşünüyor. Yıldız futbolcunun milli takımda sakatlanması ve iyileşme sürecinin en az 1 ay olması halinde de oynayamadığı dönemdeki ücreti FIFA tarafından ödenecek. Bu durumda Sarı-Lacivertliler 2 milyon Euro’ya (8.2 milyon TL) yakın bir yükten de kurtulmuş olacak. (Fanatik)