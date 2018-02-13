Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Sözleşmesi feshedildi...
Fenerbahçe'de bugün sürpriz bir ayrılık yaşandı...
Sarı lacivertliler, kadın voleybol takımının başantrenörü Jan De Brandt'ın sözleşmesini feshetti.
Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta sadece 1 galibiyette kalan ve önceki gün de ligde Eczacıbaşı VitrA'ya 3-1 yenilerek zirve yarışında lider rakiplerinin tam 11 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de başantrenör Jan De Brandt'ın kontratı feshedildi.
59 yaşındaki Belçikalı hocanın ayrılığının ardından Fenerbahçe, sezon sonuna kadar yardımcı antrenör Salih Tavacı'ya emanet edildi.
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