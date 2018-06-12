Fenerbahçe'de Fernandao ile yollar ayrıldı
Fenerbahçe Kulübü forvet oyuncusu Fernandao'nun transferi için oyuncu ve Suudi Arabistan ekibi Al Wehda ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.
İşte Fenerbahçe resmi sitesinden yapılan açıklama;
Kulübümüz, yapılan görüşmeler sonucu José Fernando Viana de Santana’nın transferi konusunda Suudi Arabistan ekibi Al Wehda ve oyuncunun kendisi ile anlaşmaya varmıştır.
José Fernando Viana de Santana’ya bugüne kadarki hizmetleri için teşekkürlerimizi sunuyor, yeni kariyerinde başarılar diliyoruz.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle