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Futbol
08.12.2019 - 12:16, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu için flaş iddia! 'Parasını alamadı...'

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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu için flaş iddia! 'Parasını alamadı...'

Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Ferdi Kadıoğlu için Hollanda'dan çarpıcı bir iddia geldi.

Spor Arena Dış Haber | Son olarak Gençlerbirliği ağlarına harika bir gol atarak yine adından söz ettiren Ferdi Kadıoğlu için Hollanda basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Hollanda basınının haberine göre Fenerbahçe, geçen sezon başında NEC Nijmegen'den transfer ettiği Ferdi'nin bonservis ücretinin tamamını yatırmadı.

Nijmegen'in ekonomik krizde olduğu ve Fenerbahçe'den gelecek parayı beklediği belirtildi. Hollanda ekibinin, sarı lacivertli takıma süre tanıdığı ve paranın tamamının yatırılması halinde Fenerbahçe'yi FIFA'ya şikayet edeceği de vurgulandı.

2018'de 1.4 milyon euroya Nijmegen'den transfer edilen Ferdi Kadıoğlu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 7 maça çıkarken 3 gol ve 2 asist üretti.

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