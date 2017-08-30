Fenerbahçe'de Fellaini iddiası

Transfer sezonunun bitiş tarihinin yaklaşmasıyla dedikodular da hız kazanıyor. Son önemli iddia İngiltere'den geldi. Manchester United'da sürekli eleştirilerin hedefinde olan Marouane Fellaini'nin adı Galatasaray'dan sonra bu sefer de Fenerbahçe ile geçti.
The Sun Gazetesi "Fellabahçe" başlığıyla verdiği haberde Belçikalı yıldızın Fenerbahçe'nin radarında olduğunu yazdı. Fellaini'nin Fenerbahçe için Manchester United'dan ayrılabileceği dile getirildi.
Josef de Souza'nın West Bromwich'e 11.5 milyon Euro bedelle transferi onaylandı. Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı'dan boşalan orta saha kontenjanını doldurmak adına yıldız oyuncuyu transfer edebileceği belirtiliyor.
MOURINHO SATMAM DEMİŞTİ
Fellaini'nin adı Galatasaray ile anıldığı sıralarda Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho, "Galatasaray'ın beni alması, Fellaini'yi almasından daha kolay" diyerek transfer engel olmuştu.
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