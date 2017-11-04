'Fenerbahçe'de fark yok! Tek zekice iş...'

İşte, Uğur Meleke'nin ilk yarıyla ilgili yorumları...

- Fenerbahçe ilk yarıda neyi doğru yaptı?

- Aslında Fenerbahçe’nin Galatasaray ya da Kayserispor maçından farklı yaptığı bir şey yok, sadece tek bir zekice hareketle golü buldu sarı-lacivertliler. Ozan haftalardır yükselen bir trend yakaladı, golü de onun iyi pası üretti zaten.



- Osmanlıspor’un maçı çevirme kabiliyeti olabilir mi?

- 3 koşucuyla oynuyorlar ileride. Regattin-Umar-Serdar’ın hepsi geniş alan koşucuları. Fenerbahçe zaten gerideki 7’li bloğu kolay kolay bozan bir takım değil. Cikalleshi sakat olmasaydı, Fenerbahçe savunmasına problem çıkarabilecek yetenekte o vardı ellerinde.



- İkinci yarıda ne değişir?

- Fenerbahçe en iyi oyuncularından ikisini sakatlığa kurban verdi; hem bu maçta kolay kolay değişiklik yapamayacaklar, hem de gelecekle ilgili ciddi endişe demek bu ikilinin sakatlığı. İrfan Buz biraz cesur davranıp sahaya çalım atabilecek bir yetenekli koyabilse, Neto-Neustadter’in savrukluklarından faydalanabilir. Şu halleriyle sadece Serdar’ın şapkadan tavşan çıkarmasını bekliyorlar.