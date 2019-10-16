Fenerbahçe'de Erten sevinci! 9 ay sonra geri döndü
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı lacivertlilerde kaleci Erten Ersu yaşadığı sakatlığı ardından 9 ay sonra antrenmanda yer aldı.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde yapılan çalışmaya, grip olan Altay Bayındır ve Harun Tekin antrenmanda yer almadı.
Milli takımdan dönen Deniz Türüç ve Ozan Tufan takımla birlikte çalışırken, Kosova Milli Takımı'ndan gelen Vedat Muriç ise düz koşu yaptı. Sarı lacivertlilerin milli takımlarında yer alan futbolcularından Zanka, Isla ve Ferdi'nin yarın takıma katılmaları bekleniyor.
Alman futbolcu Max Kruse de özel program dahilinde çalışırken, sakatlıkları bulunan Nabil Dirar ve Emre Belözoğlu'nun tedavisine devam edildi.
Sakatlığı geçen kaleci Erten Ersu ilk defa kaleci antrenmanına çıktı. Erten'in yaklaşık 9 ay önce ön çapraz bağları kopmuştu.
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