Fenerbahçe'de Erten Ersu’nun sözleşmesi uzatıldı
Fenerbahçe altyapısından yetişen Erten, geride kalan sezonda çarpraz bağlarının kopmasıyla ciddi bir sakatlık yaşadı.
Fenerbahçe altyapısından yetişen Erten, geride kalan sezonda çapraz bağlarının kopmasıyla ciddi bir sakatlık yaşadı.
Sözleşmesi sona eren 25 yaşındaki file bekçisi için Ali Koç, daha önce yaptığı açıklamada yeni kontrat imzalayacaklarını söylemişti.
Başkan, sözünü tuttu. Henüz sahalara dönemeyen Erten Ersu’nun sözleşmesi 1 yıl daha uzatıldı. 2013’ten beri A takım kadrosunda bulunan Erten, 2016- 17 sezonunda Gaziantep’e kiralanmıştı.
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