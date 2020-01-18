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Futbol
Haber Giriş: 18.01.2020 - 23:33,Son Güncelleme:/

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan Damien Comolli açıklaması!

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan Damien Comolli açıklaması!

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Ersun Yanal, Gaziantep maçı sonrası Damien Comolli'nin ayrılışı hakkında konuştu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, sportif direktörlük görevinden istifa eden Damien Comolli hakkında kısa bir açıklama yaptı.

Yanal, Gaziantep'i 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından "Fenerbahçe'nin sportif direktörlüğünden istifa eden Damien Comolli'nin gidişi sizi kötü etkiledi mi?" şeklindeki soruya yanıt verdi.

"SORUNUMUZ OLMADAN ÇALIŞTIK"

Tecrübeli teknik adam, "Fenerbahçe bu sürecin içinde çok kişiyle beraber oldu. Başkanımız bu konuyla ilgili detaylı bir açıklama yaptı. Ben değerli arkadaşımıza başarılar diliyorum. Bizim herhangi bir sorumunuz olmadan kulübümüzün şartlarında çalıştık. Onun dışında çok söyleyeceğim şey yok. Bizler oynadığımız futbola odaklanan ve bunun için çalışan insanlarız" dedi.

Fenerbahçede Ersun Yanaldan Damien Comolli açıklaması

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