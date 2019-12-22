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Futbol
22.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan Beşiktaş kanatlarına önlem!

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan Beşiktaş kanatlarına önlem!

Sağ tarafı Isla-Ozan ikilisiyle sağlama alacak olan Ersun Yanal, sol kanadı da Dirar ve Deniz’e emanet edecek.

Spor Arena / Süleyman ARAT | Fenerbahçe’deki geleceği açısından büyük önem taşıyan Beşiktaş derbisine özel önlemler alarak çıkacağı netleşen teknik direktör Ersun Yanal, öncelikle rakibin kanatlarını etkisiz hale getirmeyi planlıyor.

Beşiktaş’ın sağ kanadında görev yapan Gökhan-Diaby ve solda oynayan Rebocho-Caner ikililerinin formda olmalarını dikkate alan Yanal’ın, sağ bekte Isla’nın önünde Ozan’ı, solda Dirar’ın önünde de Deniz’i oynatması bekleniyor.

EMRE FORM TUTTU

ayrıca son 3 haftadır formunda gerileme gözlenen Emre Belözoğlu’nun da bu maça özel olarak hazırlandığı ve fizik kondisyon açısından çok iyi durumda olduğu ifade edildi.

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Fenerbahçede Ersun Yanaldan Beşiktaş kanatlarına önlem


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