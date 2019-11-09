Fenerbahçe'de Ersun Yanal-Ozan Tufan açıklaması
Fenerbahçe, Ersun Yanal ile Ozan Tufan arasındaki tartışma iddialarıyla ilgili bir açıklama yaptı.
Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Ersun Yanal ile Ozan Tufan arasında tartışma yaşandığı şeklinde ortaya atılan iddiaları yalanladı.
Açıklamada, "Teknik Direktörümüz Ersun Yanal ile oyuncumuz Ozan Tufan arasında maç esnasında hiçbir tartışma yaşanmamıştır." ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan Ozan Tufan, Yanal'la olan fotoğrafını paylaştı.
Ozan Tufan'dan paylaşım;
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