Haber Giriş: 16.01.2020 - 15:27,
Fenerbahçe'de Ersun Yanal hastalığından kurtulamadı! Abdullah Avcı vakası...
Fenerbahçe'nin Kayserispor ile oynadığı maça hastalığı nedeniyle çıkamayan Ersun Yanal, bugün gerçekleşen antrenmana da katılamadı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, hastlağının geçmemesi nedeniyle bugün antrenmanda takımının başında yer alamadı.
Yoğun bir tedavi uygulanan Yanal'ın Gaziantep FK maçında takımın başında olması bekleniyor.
ABDULLAH AVCI ÖRNEĞİ
Bilindiği üzere Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı da hastalandığı için Braga deplasmanında takımını yalnız bırakmak zorunda kalmıştı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle