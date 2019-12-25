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Futbol
25.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Ersun Yanal basın açıklamasından vazgeçti

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal basın açıklamasından vazgeçti

Beşiktaş derbisi sonrasında basın açıklaması yapacağını açıklayan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Ersun Yanal, bu kararından vazgeçti.

Beşiktaş derbisi sonrası yayıncı kuruluşa, “Birçok mevkide oyuncusu olmayan, teknik direktörü olmayan Fenerbahçe kazandı” açıklamasını yapan ve “Hafta içinde basın açıklaması yapacağım” diyerek soru almayan Ersun Yanal, fikir değiştirdi.

Karşılaşmanın ardından Denizli’ye giderek ailesiyle bir araya gelerek hasret gideren ve moral bulan tecrübeli teknik adamın, basın açıklaması yapmaktan vazgeçtiği belirtildi.

 

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