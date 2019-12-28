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Haber Giriş: 28.12.2019 - 14:36,Son Güncelleme:/

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu şoku!

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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu şoku!

Fenerbahçe’de Kaptan Emre Belözoğlu'nun sakatlığı nedeniyle Çaykur Rizespor maçının kadrosuna alınmadığı belirtildi.

Fenerbahçe, Süper Lig’de ilk yarının 17’nci ve son haftasında yarın Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Can Bartu Tesisleri’nde saat 11.30’daki antrenman, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, bugün saat 16.30’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla Trabzon’a, oradan da kara yoluyla Rize’ye geçecek.

EMRE BELÖZOĞLU KADRODA YOK

Sarı lacivertli takımda kaptan Emre Belözoğlu'nun sakatlığı sebebiyle Çaykur Rizespor maçının kadrosuna alınmadığı belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde Hürriyet Gazetesi Fenerbahçe Muhabiri Süleyman Arat'a konuşan deneyimli futbolcu, Çaykur Rizespor karşısında forma giymesinin zor olduğunu ifade etmişti.

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Fenerbahçede Emre Belözoğlu şoku


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