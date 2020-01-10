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Futbol
Haber Giriş: 10.01.2020 - 12:18,Son Güncelleme:/

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu idmana çıkamadı

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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu idmana çıkamadı

Fenerbahçe'de devre arası kamp çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertlilerdeki son gelişmeleri muhabirimiz Süleyman Arat aktarıyor...

Devre arası kamp çalışmalarını Antalya'da sürdüren Fenerbahçe'de hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

Sarı lacivertli ekibin sabah çalışmasına Emre Belözoğlu rahatsızlığı nedeniyle çıkamadı. Yeni transfer Simon Falette takımla birlikte idmana çıkarken; Ersun Yanal, saha kenarındaki gazetecilerin yanına giderek 10 Ocak Dünya Gazeteciler Günü'nü kutladı.



Fenerbahçede Emre Belözoğlu idmana çıkamadı


 

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