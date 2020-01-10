Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu idmana çıkamadı
Fenerbahçe'de devre arası kamp çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertlilerdeki son gelişmeleri muhabirimiz Süleyman Arat aktarıyor...
Devre arası kamp çalışmalarını Antalya'da sürdüren Fenerbahçe'de hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.
Sarı lacivertli ekibin sabah çalışmasına Emre Belözoğlu rahatsızlığı nedeniyle çıkamadı. Yeni transfer Simon Falette takımla birlikte idmana çıkarken; Ersun Yanal, saha kenarındaki gazetecilerin yanına giderek 10 Ocak Dünya Gazeteciler Günü'nü kutladı.
Spor Arena Antalya'da | Muhabirimiz @suleymanarat Fenerbahçe'nin Antalya kampından bildiriyor:— Spor Arena (@sporarena) January 10, 2020
❌ Emre Belözoğlu rahatsızlığı nedeniyle idmana çıkamadı.
✅ Simon Falette de takımla birlikte çalışıyor.
✅ Yanal, gazetecilerin gününü kutladı pic.twitter.com/toP4w6prjY
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