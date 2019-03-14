Fenerbahçe'de Dirar şoku!
Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Nabil Dirar, Demir Grup Sivasspor maç kadrosunda yer almadı.
Dirar’ı Sivasspor maçında riske etmek istemeyen Ersun Yanal, Faslı futbolcuyu kadroya almadı.
Valbuena’nın da sakatlığının devam ettiği Fenerbahçe’de, teknik direktör Ersun Yanal’ın kanatlarda Moses ve Ayew ikilisine görev vermesi bekleniyor.
Yanal’ın oyuncularına lige verilecek ara öncesi moral olarak galibiyete çok ihtiyaçları olduğunu ifade ettiği öğrenildi.
Medipol Başakşehir maçında yapılan savunma hatalarının üzerinden oyuncularına uyarılarda bulunan tecrübeli teknik adam, bireysel hataların kendilerine pahalıya patladığını oyuncularına hatırlattı.
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