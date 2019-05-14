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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
14.05.2019 - 08:38, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de dev transfer operasyonu başladı!

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Fenerbahçe'de dev transfer operasyonu başladı!

Kaleye Begovic, orta alana Diame ve Vilhane düşünülürken, çok yönlü bir oyuncu olan Kabore için de görüşmeler tam gaz devam ediyor.

Tonny Vilhena

Hollanda Ligi’nde Feyenoord’da forma giyen Tonny Vilhena, hem merkez orta saha hem de 10 numara pozisyonunda oynayabiliyor. Sarı- Lacivertliler, Vilhane için yaptığı görüşmelerde karşı taraftan 6 milyon Euro’luk bir bonservisle karşılaştı. Bu rakamı 5 milyon Euro’lara indirmeye çalışan Kanarya, 24 yaşındaki oyuncuya ise senelik 2 milyon Euro üzerinden 4 yıllık bir sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor. Hollandalı oyuncu bu sezon 38 maçta 7 gol attı ve 6 da asist yaptı.

Fenerbahçe, şampiyonluğa 1 adım uzaklıkta
Fenerbahçe, şampiyonluğa 1 adım uzaklıkta

Asmir Begovic

Kalede de arayış içinde olan Fenerbahçe, Volkan Demirel’in ilerlemiş yaşı, Berke Özer’in henüz genç olması ve Harun’un da zaman zaman beklenmedik hatalar yapması sebebiyle iyi bir file bekçisini kadrosuna katmak istiyor. İşte bu doğrultada Kanarya’nın gündemine gelen ismin daha önce Chelsea’de de forma giyen ve şu an İngiltere Premier Ligi’nde Bournemouth’ta oynayan Asmir Begovic olduğu öğrenildi. 31 yaşındaki kalecinin sözleşmesi 2021’de bitiyor ve bonservisi yaklaşık 7 milyon Euro civarında.

Mohamed Diame

Sportif Direktör Damien Comolli’nin bizzat ilgilendiği isim olan ve Newcastle United’la sözleşmesi sona eren Mohamed Diame ile masaya oturulmuş ve yapılan ilk görüşmelerin oldukça olumlu geçtiği ifade edilmişti. Diame’ye en iyi teklifi Sarı- Lacivertliler’in yaptığı öğrenilirken, bunun üzerine diğer takımların da harekete geçtiği öne sürüldü. Alınan bilgiye göre Premier Lig ekipleri Crystal Palace ve West Ham United da 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun peşini bırakmamak konusunda kararlı.

Charles Kabore

Rusya’da Krasnodar’da oynayan Charles Kabore, bir süredir Fenerbahçe’nin transfer listesinde olan oyuncular arasında yer alıyor. Çok yönlü bir oyuncu olan Kabore, önlibero oynamasının yanı sıra sağ bek ve stoper bölgelerinde de forma giyebiliyor. 31 yaşında olan Burkina Fasolu futbolcunun bonservisi elinde ve oyuncunun menaceriyle direkt temasa geçen Sarı- Lacivertliler’in, ortak bir noktada buluşmak adına görüşmeleri tüm hızıyla sürdürdüğü bildirildi.

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Fenerbahçede dev transfer operasyonu başladı

Asmir Begovic Premier Lig'de bir dönem Stoke City forması da giymişti...

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