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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol Fenerbahçe'de derbinin şifresi '60'
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Sıradaki Haber:Avrupa'da pazar günü futbol şöleni var!

Futbol
23.02.2018 - 11:50, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de derbinin şifresi '60'

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Fenerbahçe, doğru oyun - irade oyunu ve artan fiziksel gücüyle 60’tan sonra rakiplerine genel olarak üstünlük kurmaya başladı. Sezonun ortalarından itibaren ön plana çıkan bu özellik ikinci yarıda daha da arttı. Kocaman’ın ifadesiyle bu oyun anlayışı ile rakiplerini “büken” sarı-lacivertliler pazar günü de bu yönüne güveniyor.

Fenerbahçe'nin Beşiktaş maçı planı belli olmaya başladı. Buna göre sarı-lacivertliler, takım savunması ve fizik gücüne güveniyor.30-60-90 dakika olarak maçı üç bölüme ayıran teknik heyet ilk bölümde rakibinin yükleneceğini düşünüyor.

Milliyet'ten Senad Ok'un haberine göre; Bayern Münih karşısındaki farklı mağlubiyetin etkisiyle siyah-beyazlıların maça daha da tempolu ve agresif başlanması bekleniyor. Bu da ilerleyen bölümde rakibin yorulması anlamına geliyor. 

Bu nedenle bu bölümlerde gol yememek Fenerbahçe açısından çok önemli. Sarı-lacivertliler 30’dan itibaren oyunda denge ve kademe kademe üstünlük kurabileceklerini düşünüyor. Teknik Direktör Aykut Kocaman’ın planındaki en önemli detay ise 60’tan sonra devreye girecek. Doğru oyun - irade oyunu ve artan fiziksel gücüyle sarı-lacivertliler 60’tan sonra rakiplerine oranla genel olarak üstün. Sezonun ortalarından itibaren başlayan bu özellik ikinci yarıda daha da arttı. Bu oyun anlayışına eklenen fiziksel güçle Teknik Direktör Kocaman’ın ifadesiyle sarı-lacivertliler rakiplerini “bükmeye” başladı.

Benzer bir oyunun Vodafone Park’ta sergilenmesi hedefleniyor. İlk dakikadan itibaren sarı-lacivertliler önde baskı yapacak. Orta sahayı kalabalık tutarak burada üstünlüğü almaya çalışacak. Doğru oyunda ısrar edip pas istasyonları, üçgenler kuracak. Bu oyunun karşılığını ise fiziksel gücün de etkisi ve oyuncu değişiklikleri ile 60’tan sonra almaya çalışacak.

FANATİK

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