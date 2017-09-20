Fenerbahçe'de derbi planı hazır

Beşiktaş ve Galatasaray'ın 5 puan gerisinde kalan ve derbiyi her zamankinden fazla önemseyen Fenerbahçe cephesinde hazırlıklar ve taktik analizler tamamlanmak üzere.

Teknik Direktör Aykut Kocaman, Dirar'ın yokluğunda bu boşluğu Giuliano ile doldurmaya hazırlanıyor. Giuliano'nun sağ kanada Alper Potuk'un da orta sahaya çekilmesi üzerinde duruluyor.

Böylelikle hem orta alanın direncini artırmayı hem de sağ kanatta hücum etkinliğini düşürmemeyi ve daha da üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen Kocaman derbiden galibiyet ile ayrılıp rahat bir nefes almayı planlıyor.

Savunma sağlama alınıyor

Öte yandan Skrtel'in takımla çalışmalara başlaması stoper hattını Neto-Skrtel 'in oluşturacağı anlamına geliyor. Mehmet Topal da iyileşti. Josef-Ozan ikilisinden iyi verim alan Aykut Kocaman, ön libero kararında zorlanacak. Topal'ın Skrtel iyileşmezse stoper oynama ihtimali de var.