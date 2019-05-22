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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
22.05.2019 - 11:44, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de deprem! Tam 5 isim...

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Fenerbahçe'de deprem! Tam 5 isim...

THY Euroleague Final-Four'dan yaşadığı sakatlıkların etkisiyle istediği sonuçla dönemeyen Fenerbahçe Beko'da gözler lige çevrildi fakat sarı lacivertli kulüp yaptığı açıklamayla tam 5 oyuncusunun bu maçta yer alamayacağını duyurdu.

Fenerbahçe Beko’da Tyler Ennis, Joffrey Lauvergne, Gigi Datome, Erick Green ve Jan Vesely, sakatlıkları nedeniyle Türk Telekom'a karşı forma giyemeyecek.

Kulüpten yapılan açıklamayla bu isimlerin Ülker Arena'da oynanacak mücadelede yer alamayacağı vurgulandı.

Seri başlıyor

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Playoff çeyrek final ilk maçında Türk Telekom’u konuk edecek.

23 Mayıs Perşembe günü (yarın) 20.15’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele Tivibu Spor 2 ile birlikte Spor Arena'dan canlı anlatımla karşınızda olacak. 

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Seride ikinci karşılaşma, 26 Mayıs Pazar günü 17.30’da Ankara Spor Salonu’nda oynanacak. İki galibiyet alan takımın yarı finale yükseleceği seride, gerekmesi durumunda üçüncü maç 29 Mayıs Çarşamba günü yine Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda yapılacak.

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