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Haber Giriş: 15.01.2020 - 16:20,Son Güncelleme:/

Fenerbahçe'de Deniz Türüç şoku!

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Fenerbahçe'de Deniz Türüç şoku!

Fenerbahçe'de Deniz Türüç'ün sol dizinde darbeye bağlı ödem oluştu. 26 yaşındaki futbolcunun Gaziantep maçında forma giyip giyemeyeceği Cuma günü belli olacak.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Kayserispor karşısında sakatlanan Deniz Türüç'ün sağlık durumu belli oldu.

26 yaşındaki futbolcunun sol dizinde darbeye bağlı ödem oluştuğu tespit edildi. Deneyimli futbolcunun Gaziantep maçında oynayıp oynamayacağı Cuma günü netlik kazanacak.

Deniz Türüç, Kayserispor maçında sol dizini tutmaya başlamış ve yedek kulübesine dizini göstererek sorun yaşadığını iletmişti.

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Fenerbahçede Deniz Türüç şoku

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