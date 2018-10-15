Fenerbahçe'de Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıkları
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda yapılan kuvvet çalışmasıyla başladığı belirtildi.
Futbolcuların, antrenmanın ikinci bölümünde sahada yaptıkları aerobik koşuyla idmanı tamamladığı aktarıldı.
Sarı-lacivertliler, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek.
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