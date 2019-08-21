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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
21.08.2019 - 08:25, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de dejavu! Emre Belözoğlu, Volkan Demirel...

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Fenerbahçe tarihinin yaşayan efsaneleri Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel, 'sportif direktör' kurbanı oldu...

Spor Arena / Burak Akın

Fenerbahçe'de sözleşmesi yenilenmeyen Volkan Demirel'in kaderi Emre Belözoğlu'nun yaşadıklarından farksız olmadı. 

Teknik direktör Ersun Yanal, 37 yaşındaki tecrübeli file bekçisinin takımda kalması yönünde rapor verse de sportif direktör Damien Comolli'nin onayıyla Demirel'in, 17 yıl aralıksız görev yaptığı kulüp ile bağı resmen kopmuş oldu.  

Terraneo'yu hatırlattı

Sarı lacivertli ekibin bu hamlesi akıllara 2015-16 sezonunu getirdi. O dönem yönetimin göreve getirdiği Giuliano Terraneo da Emre Belözoğlu'nu takımdan gönderen isim olmuştu.

İtalyan futbol adamı o dönem, Emre’ye kişisel tavrı olamayacağını belirtmiş hatta onu Inter'e transfer eden kişinin kendisi olduğunu söylemişti.

Fenerbahçede dejavu Emre Belözoğlu, Volkan Demirel...

Onun ağzından duymak istemezdim

O dönem Fenerbahçe’den ayrılış sürecini de anlatan Emre, “Ben Fenerbahçe’den ayrılırken, bunu Terraneo’nun ağzından duymayıp daha farklı bir şekilde ayrılmayı tercih ederdim. Onun dışında Fenerbahçe kulübüne ya da yönetimine ‘bana haksızlık yaptılar’ şeklinde ithamda bulunamam. Televizyon seyrederken bu kararı öğrendiğim için üzgünüm sadece. Hayatta olabilecek şeyler. Her istediğimiz olmuyor hayatta. O süreçte fedakarlıklar yaptığım bir kulüpte bu kararı Terraneo’dan değil de bir yöneticiden, bir büyüğümden duymak isterdim. Bu olmadı, bu da onların kendi takdiridir.” demişti.

Emre Belözoğlu, 2015-2016 sezonundan itibaren 4 yıl boyunca Başakşehir forması giydi ve başarılı bir süreç yaşadı. Tecrübeli isim bu sezon başı itibarıyla da çok sevdiği yuvasına geri döndü.

20 yaşında Kartalspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Volkan Demirel ise bu süreçte 5 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 3 TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Fenerbahçede dejavu Emre Belözoğlu, Volkan Demirel...

 

 

 

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