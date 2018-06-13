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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Futbol
13.06.2018 - 14:07, Son GÃ¼ncelleme:

Ali Koç resmen açÄ±kladÄ±: 'Aykut Kocaman...'

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Ali Koç resmen açÄ±kladÄ±: 'Aykut Kocaman...'

FenerbahÃ§e BaÅŸkanÄ± Ali KoÃ§ ve YÃ¶netim Kurulu Ãœyesi Semih Ã–zsoyâ€™un da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Sportif DirektÃ¶r Damien Comolliâ€™nin imza tÃ¶reni dÃ¼zenlendi. Comolli altyapÄ± ve yeni hoca hakkÄ±nda aÃ§Ä±klamalarda bulundu. Ali KoÃ§, Fernandao'nun 3 milyon dolara satÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Ä°ÅŸte Ali KoÃ§'un aÃ§Ä±klamalarÄ±;

Ä°lk toplantÄ±mÄ±z, hoÅŸ geldiniz. Bizleri umarÄ±m minimum gÃ¶rÃ¼rsÃ¼nÃ¼z. BaÅŸlamadan Ã¶nce sizlere teÅŸekkÃ¼rlerimi sunmadan Ã¶nce kongre Ã¼yeleri ve taraftarÄ±mÄ±za teÅŸekkÃ¼r etmek istiyorum

TÃ¼rkiye'ye Ã¶rnek olacak bir seÃ§im 2 gÃ¼nÃ¼ yaÅŸadÄ±k. Bize gÃ¶re demokrasi ÅŸÃ¶leni oldu. 21 binden fazla katÄ±lÄ±m ile FenerbahÃ§e baÅŸkanÄ±nÄ±n seÃ§ilmesi Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir olay. BaÅŸta Divan BaÅŸkanÄ± Vefa KÃ¼Ã§Ã¼k olmak Ã¼zere, demokrasi sÃ¼recinde bu farkÄ± gÃ¶steren herkese baÅŸta kongremiz olmak Ã¼zere teÅŸekkÃ¼r etmek istiyoruz.

'PERSONEL Ä°LE GÃ–RÃœÅžTÃœK'
AÅŸaÄŸÄ± yukarÄ± bir hafta oldu. Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ baÅŸladÄ±k Ã§alÄ±ÅŸmaya. Personelimizle bir toplantÄ± yaptÄ±k ve onlardan beklentilerimizi, bu yolculuÄŸun parÃ§asÄ± olmalarÄ±nÄ± ve mutlu bir Ã§alÄ±ÅŸma ortamÄ±nda verimli bir ÅŸekilde Ã§alÄ±ÅŸarak bize katkÄ± yapmalarÄ±nÄ± istedik. Samimi olduklarÄ± sÃ¼rece her tÃ¼rlÃ¼ eleÅŸtiri ve Ã¶neriye aÃ§Ä±k olduÄŸumuzu sÃ¶yledik.

Neyi devraldÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± net bir ÅŸekilde gÃ¶rmemiz gerekiyor. Ä°kisi de yoÄŸun bir ÅŸekilde Ã§ok kiÅŸinin yardÄ±mÄ±yla devam ediyor. Finansal konudaÂ 3-4 hafta sÃ¼recektir. Hukuki denetime de baÅŸladÄ±k. Onun bir resmini Ã§ekmek istiyoruz. Buz daÄŸÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼nen yÃ¼zÃ¼nÃ¼ Ã¼zÃ¼lerek sÃ¶ylÃ¼yorum ki beklentilerimizden bir adÄ±m daha kÃ¶tÃ¼ ve daha olumsuz. Biz buraya yeni kaynak getireceÄŸimizi sÃ¶yledik. Bunlar sÄ±cak para, sermaye olur. HenÃ¼z karar vermedik bunun iÃ§in neyi devraldÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n Sponsorluklar. FenerbahÃ§e camiasÄ±nÄ±n ileri gelenleri ,iÅŸ adamlarÄ± daha ÅŸimdiden onlarda harekete geÃ§miÅŸ durumda...

'HADDÄ°ME DEÄžÄ°L BÃ–YLE AHKAM KESÄ°YORUM'
Ä°leriye dÃ¶nÃ¼k olarak manevra alanÄ±mÄ±zÄ± belirlememiz gerekiyor. Åžuna inanÄ±n ki TÃ¼rk futbolunun iÃ§inde bulunduÄŸu finansal yapÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir deÄŸil. Ben beklentileri bir nebze gerÃ§ekÃ§i tutmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m. ÅžampiyonluÄŸa aday olmak iÃ§in akÄ±llÄ± ve mantÄ±klÄ± hamleler yapmamÄ±z gerekiyor. Sizlerden bir ÅŸey isteyeceÄŸim. LÃ¼tfen artÄ±k transfer zamanÄ± haberler abartÄ±lÄ±yor, sayfalarÄ±nÄ±zÄ± doldurmak zorundasÄ±nÄ±z biliyorum. Ama beklentileri Ã¶yle bir yÃ¼kseltiyorsunuz ki yani ama siz de... Haddime deÄŸil bÃ¶yle ahkam kesmek ama bu paydayÄ± hepimiz bÃ¶lÃ¼ÅŸmeliyiz. Bazen Ã¶yle isimler yazÄ±yorsunuz ki acaba ben mi baÅŸka yerde yaÅŸÄ±yorum diyorum. Transfer maliyeti iÃ§in SPK'ya belli rakamlarÄ±n Ã¼zerinde bildirim yapmanÄ±z gerekiyor.Â 

FenerbahÃ§e BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Semih Ã–zsoy: Fenerium'un 1 haftadaki satÄ±ÅŸ artÄ±ÅŸÄ± yÃ¼zde 89. 30 bin forma satÄ±lmÄ±ÅŸ. Bu sÃ¼reÃ§ iÃ§erisinde bence bir rekor. HÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde stoklarÄ±n eriyeceÄŸini biliyoruz. StoklarÄ± eritmek iÃ§in 20 bin forma daha satÄ±lmasÄ± gerekiyor. TaraftarÄ±mÄ±z formalarÄ±n biraz pahalÄ± olduÄŸunda bizim yapabileceÄŸimiz hiÃ§bir ÅŸey yok. Onlar da aynÄ± fiyatla satÄ±ÅŸa Ã§Ä±ktÄ±lar. HÄ±zla Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z taraftar formasÄ± bir nebze yardÄ±mcÄ± olabilir.

KoÃ§: Futbol dÃ¼nyasÄ±nda paralarÄ±n nasÄ±l Ã§ar-Ã§ur edildiÄŸini... YanlÄ±ÅŸ kiÅŸilerle yanlÄ±ÅŸ iÅŸlere giriÅŸtiÄŸiniz zaman kÄ±sÄ±tlÄ± kaynaklarÄ±n Ã§ar-Ã§ur edildiÄŸini biliyoruz. Burada kelimeleri dikkatli seÃ§mem gerekiyor. TÃ¼m iÅŸin baÅŸÄ±nda olacaÄŸÄ± iÃ§in doÄŸru insanÄ± bulmak Ã§ok Ã¶nemli. UmarÄ±m beni yanÄ±ltmazsÄ±n Comolli...

Ä°ÅžTE COMOLLI'NÄ°N AÃ‡IKLAMALARI
Ã–ncelikle sayÄ±n baÅŸkanÄ±mÄ±za Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ediyorum. Burada olmaktan dolayÄ± mutluyum ve onurlu hissediyorum. Futbolda Ã§alÄ±ÅŸan herkes FenerbahÃ§e'nin futbolda bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bilir. GerÃ§ekten burada olmak benim iÃ§in bÃ¼yÃ¼k mutluluk ve herkesin omuz omuza verdiÄŸini gÃ¶rmek de gÃ¼zel... BaÅŸkan ve yÃ¶netim kuruluna teÅŸekkÃ¼r ediyorum. Herkesten Ã§ok fazla destek gÃ¶rdÃ¼k. Burada yeniden bir futbol kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ inÅŸa etmek istiyoruz. UmarÄ±m baÅŸarÄ±lÄ± oluruz.

'Ä°YÄ° Ä°NSANLAR Ä°YÄ° FUTBOL OYNAR'
FenerbahÃ§e, Avrupa'da her zaman saygÄ± duyulan bir kulÃ¼p olmuÅŸtur. GenÃ§ oyuncular yetiÅŸtirerek bu saygÄ±yÄ± arttÄ±rmak ve bir futbol markasÄ± olmak istiyoruz. Sahada sizi en iyi ÅŸekilde temsil edecek oyuncularla Ã§alÄ±ÅŸmalÄ±sÄ±nÄ±z. Hep sÃ¶ylerim 'iyi insanlar iyi futbol oynayabilirler.'.SorumluluklarÄ±mdan bahsederek sizleri sÄ±kmak istemiyorum. Ã‡alÄ±ÅŸan herkesin elinden gelenin en iyisini vermesini istiyoruz. KulÃ¼p bÃ¼nyesinde olan herkesin en verimli haliyle Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸlamak istiyorum. BaÅŸarÄ± iÃ§in kesin diyemem Ã§Ã¼nkÃ¼ rakiplerimizde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor olacak. Ben elimizden geleni yapacaÄŸÄ±mÄ±z konusunda size sÃ¶z verebilirim.

'SOSYAL MEDYA HESABIM YOK'
KulÃ¼be ilk katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±mdan beri sÃ¶ylediÄŸim ÅŸey burada duvarlarÄ± yÄ±kmak istiyoruz. Ä°stediÄŸimiz futbol felsefesi iÃ§in bu gerekiyor. Duvarlar tabi ki fiziki olarak deÄŸil ama mantelite olarak bÃ¶yle olmasÄ± gerekiyor. TaraftarÄ±mÄ±za bÃ¼yÃ¼k iÅŸ dÃ¼ÅŸÃ¼yor. OnlarÄ±n bize desteÄŸi gerÃ§ekten Ã§ok Ã¶nemli. Arsenal'de gÃ¶rev aldÄ±ÄŸÄ±m zaman FenerbahÃ§e maÃ§Ä±nÄ± tribÃ¼nde izleme fÄ±rsatÄ±m olmuÅŸtu.Â  Ã‡ok fazla Ã§Ä±lgÄ±nlÄ±k dÃ¶nÃ¼yor. Benim sosyal medyada kesinlikle hesabÄ±m yok. Ä°ki kÄ±zÄ±m var birisi 18 birisi 15 yaÅŸÄ±nda... Onlar sÃ¼rekli sosyal medyada vakit geÃ§iriyorlar bu iyi mi kÃ¶tÃ¼ mÃ¼ bilemiyorum? Sosyal medyada benim adÄ±ma aÃ§Ä±lan hesaplar bana ait deÄŸil...

Comolli, alt yapÄ± ile ilgili sorulan soruya:Â  "AltyapÄ± ile ilgili her ÅŸey Ã§ok net. BÃ¼tÃ§esi ve kaÃ§ kiÅŸi olacaÄŸÄ± hepsi belli. Potansiyeli olan oyuncular milli takÄ±mda oynayacak isimlere yÃ¶nelmek istiyoruz. SayÄ±sÄ±nÄ± ÅŸimdi sÃ¶ylemem doÄŸru olmaz Ã§Ã¼nkÃ¼ seneden seneye deÄŸiÅŸebilir. Bizim anlaÅŸmÄ±ÅŸ olduÄŸumuz scoutlarÄ±mÄ±z var. Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼yoruz ve Ã§ok iyi isimlerle gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yoruz." dedi.

Ali KoÃ§ gerÃ§ekleÅŸtirmek istedikleri projeler iÃ§in, "Biz 3 yÄ±ldan fazla sÃ¶zleÅŸme yapamÄ±yoruz Ã§Ã¼nkÃ¼ gÃ¶rev sÃ¼remiz 3 yÄ±l ama bize en az 5-6 yÄ±l gerekiyor." dedi.

Comolli, gÃ¶rev sÃ¼resiyle ilgili, "Ã‡alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m kulÃ¼plerde bu kulÃ¼bÃ¼ 5-10 yÄ±l sonra nerede gÃ¶rmek istersiniz diye sorarÄ±m. Benim sÃ¶zleÅŸme sÃ¼rem Ã§ok Ã¶nemli deÄŸil. DereaÄŸzÄ±na gittim ve futbolcularÄ±n %100'Ã¼nÃ¼ vermeleri Ã§ok mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil. Burada bir scout ekibi olmadÄ±ÄŸÄ± sÃ¶ylendi. 20,21 ve 23 yaÅŸ altÄ± oyuncularÄ±n hepsini taradÄ±k ve analiz ettik."

AYKUT KOCAMAN AÃ‡IKLAMASI
Ali KoÃ§, teknik direktÃ¶r sorusu Ã¼zerine, "Bu takÄ±mÄ± ikinci yaparak Åžampiyonlar Ligi'ne katÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlayan Aykut Kocaman'a Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ediyorum. Sadece kadro kalitesi olarak deÄŸil bu iklimle alakalÄ± olarak...ÂYerli hoca ile devam edersek Aykut Kocaman'dan baÅŸkasÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yoruz. Bodrum'da kimseyle gÃ¶rÃ¼ÅŸmedik. Cuma'ya kadardÄ± ama Comolli'nin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± cuma gÃ¼nÃ¼ bitmedi biraz daha zaman gerekiyor."

Comolli'den teknik direktÃ¶r aÃ§Ä±klamasÄ±, "Teknik direktÃ¶r konusuna gelince bu piyasa Ã§ok hakimiz. Yerli bir hocayla Ã§alÄ±ÅŸÄ±rsak kesinlikle Aykut Kocaman ile devam edeceÄŸiz. Bir ÅŸey yapmadÄ±k gibi gÃ¶zÃ¼kmesin hangi hoca takÄ±mÄ±ndan ayrÄ±lmak istiyor? Hangi hoca boÅŸta? bunlarÄ±n araÅŸtÄ±rmasÄ±nÄ± yaptÄ±k. Elimizden gelenin en iyisini yapacaÄŸÄ±mÄ±zdan ÅŸÃ¼pheniz olmasÄ±n. Fernandao'yu hocamÄ±z ya da hoca adayÄ±mÄ±z istediÄŸi iÃ§in satmadÄ±k. Finansal olarak oyuncunun kontratÄ±nÄ± da dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼k ama Aykut Kocaman'Ä± bilgilendirdik."

Ali KoÃ§'tan Fernandao'a aÃ§Ä±klamasÄ±, "Ani ve sÃ¼reli bir teklifti. Comolli'ye geldi bu teklif bizimle paylaÅŸtÄ± ben de hocamÄ±zla paylaÅŸtÄ±m. Semih beyle artÄ±sÄ±nÄ± eksisini deÄŸerlendirdik. 32 yaÅŸÄ±nda bir futbolcu ve kontratÄ± seneye bitiyor, 6 ay sonra boÅŸa Ã§Ä±kacak bir futbolcu olduÄŸu iÃ§in en doÄŸru karar olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼k. Futboldan Ã§ok finansal bir karar oldu diyebiliriz."

YAÅžLI FUTBOLCULARIN TÃœRKÄ°YE'YE GELMESÄ°
Comolli konuyla ilgili, "YaÅŸ konusunda kesinlikle haklÄ±sÄ±nÄ±z. TÃ¼rkiye ve KÄ±brÄ±s en yaÅŸlÄ± ligler. Bu deÄŸiÅŸmeli. Hem milli takÄ±m he de ligin rekabeti iÃ§in yaÅŸ ortalamasÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸtirilmesi gerekiyor. Finansal durum beklediÄŸimizden Ã§ok daha kÃ¶tÃ¼ Ã§Ä±ktÄ±. Biz buraya Ã§alÄ±ÅŸmak iÃ§in geldik ve bunlarÄ± bahane olarak sunmayacaÄŸÄ±z. KulÃ¼bÃ¼n finansal durumu bizim iÃ§in bir bahane olmayacak. KulÃ¼bÃ¼n yaratacaÄŸÄ± farkÄ± finansal durumu bÃ¶yle dÃ¼zeltebiliriz. KontratÄ± biten Ã§ok futbolcumuz var. Onlarla konuÅŸuyor olacaÄŸÄ±z, transferleri yaparken her ÅŸeyi dÃ¼ÅŸÃ¼neceÄŸiz. Åžampiyonlar Ligi'nde kullanabileceÄŸimiz isimleri dÃ¼ÅŸÃ¼neceÄŸiz. FenerbahÃ§e ligi ikinci sÄ±rada bitirdi ama yaÅŸÄ± kÃ¼Ã§Ã¼lterek daha baÅŸarÄ±lÄ± yapmaya Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z."

"KulÃ¼p iÃ§i iletiÅŸim beni Ã§ok ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±. AltyapÄ±daki oyuncularla as takÄ±m oyuncularÄ±nÄ±n birbirinden Ã§ok uzak Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼m. Arada bir geÃ§iÅŸ yapÄ±lmasÄ± bir ortam yok. Bunu kesinlikle deÄŸiÅŸtirmemiz gerekiyor."

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