Fenerbahçe'de Cocu'ya güvenoyu
Zagreb dönüşü takımı kısa sürede toparlaması ve Beşiktaş maçının ilk yarısındaki futbol, Hollandalı teknik adama güvenoyu verilmesini sağlarken, Koç ve yöneticiler, takımın giderek oturacağını düşünüyor.
Fenerbahçe’de Cocu’ya yönetimden destek geldi. Beşiktaş’a karşı ilk yarıda oynanan etkili futbol ve girilen çok sayıda pozisyon sonrası Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu takımı hem beğendi, hem de Cocu’ya güvenoyu verdi. Sarı lacivertlilerde gelecek haftalarda takımın çok daha iyi olacağı yönünde fikir birliği oluşurken, Cocu’nun Dinamo Zagreb maçındaki kötü futbol sonrası takımı kısa sürede toparlaması ve takım ruhunun oturmaya başlaması gelecek adına camiaya umut verdi.
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Ali Koç, maç sonrası Ersun Yanal’ın ismini bağıran taraftarlara “Hani sabredecektiniz” diye sitem ederken, Cocu’nun oyun sisteminin oturması ve yeni gelen oyuncuların uyum sürecinin tamamen ortadan kalkması ile sarı lacivertlilerin bir seri yakalayacağına inanç artmış durumda. Sarı lacivertli yöneticiler tıpkı Beşiktaş maçı öncesinde olduğu gibi Rizespor karşılaşmasında da takımı yalnız bırakmayacak ve tesislere giderek destek verecekler.
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