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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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İHA
23.07.2018 - 12:03, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de 'Cocu' etkisi

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Fenerbahçe'de 'Cocu' etkisi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, sarı-lacivertlilere oynattığı futbolla etkisini göstermeye başladı.

Fenerbahçe’nin yeni oluşumunda ilk teknik direktör olan Phillip Cocu, sarı-lacivertli ekipte etkisi göstermeye başladı.

Öncelikli olarak takıma genç yetenekleri transfer ettiren Cocu, antrenmanlarda da farklı çalışmalara gitti. Geçtiğimiz sezonlarda daha çok kondisyona yönelik yaptığı antrenmanlarla öne çıkan sarı-lacivertliler, Hollandalı teknik adam ile ise pas ve hücum yönündeki çalışmalara ağırlık verdi.

Fenerbahçe, şu zamana kadar oynadığı FC Lozan, Fulham ve Feyenoord maçlarında antrenmanlardaki çalışmaların meyvesini alırken, oynadığı futbolla da taraftarlarını mest etti.

4-1-2-3 'DOS GENİŞ ALAN' TAKTİĞİ

Teknik Direktör Phillip Cocu oyuncularına kendi oyun sistemini ezberletmeye çalışıyor.

Bunun için de günümüz futbolunda İspanyol ekibi Barcelona’nın kullandığı 4-3-3 diziliş taktiğinin bir varyasyonu olan '4-1-2-3 DOS Geniş Alan' dizilişini sarı-lacivertli takımda uyguluyor. 'DOS Geniş Alan' dizilişin en büyük avantajı sahanın her bölgesinde oyuncuların üçgenler oluşturarak kısa paslarla baskıdan kurtulmalarına elverişli olması ve topu en hızlı şekilde ayağından çıkartarak hücuma kalkması olarak öne çıkıyor. Fenerbahçe, topu kapar kapmaz dikine hücum ediyor ve başarılı olamazsa sete dönüyor. Aynı zamanda bek oyuncularının çizgiye kadar inip ters kanattan çapraz koşu yapan oyuncuya orta açıp gol atması hedefleniyor. Diğer hedeflerden biri ise yerden sert pasla altı pas alanında karambol oluşturmak. Hollandalı teknik adam, oyuncularının bu sistemi en iyi şekilde uygulayabilmeleri için sık tekrarlar yaptırıyor. Defansın önündeki tek ön liberonun Josef de Souza olması beklenirken, Mehmet Topal ve Eljif Elmas ise bu bölgeyi yedekleyecek. Fenerbahçe, oynadığı bu taktikle son olarak Feyenoord maçında etkili bir futbol oynamış ve maçın ilk yarısını 3-0 üstün kapatmıştı.

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