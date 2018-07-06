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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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GeriFutbol Fenerbahçe'de çılgın proje! 80 bin kişilik yeni stat
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Futbol
06.07.2018 - 09:24, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de çılgın proje! 80 bin kişilik yeni stat

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Fenerbahçe'de çılgın proje! 80 bin kişilik yeni stat

Fenerbahçe’nin eski yöneticilerinden Hakan Bilal Kutlualp’in önerdiği modern ve büyük stat,camiadan çok olumlu tepkiler aldı.

Ali Koç’un Başkan seçilmesinden sonra Sarı-Lacivertli taraftarlar kombine biletlere inanılmaz ilgi göstermişti. F.Bahçe’nin eski yöneticilerinden Hakan Bilal Kutlualp, 50 bin 509 kişi kapasiteli Şükrü Saracoğlu Stadı’nın kapasitesinin uzun vadede 80 bine çıkarılması gerektiğini söyledi. Kutlualp, “50 bin kişilik stat yetmeyecek, Camiada ortak bir karar alınırsa İstanbul Park’ın olduğu yere 80 bin kişilik Allianz Arena benzeri modern bir stadyum yapılabilir” dedi.

AVM ve REZİDANSLARDAN GELİR
Kutlualp, “Ben bir öneride bulundum. Herkes fikrini beyan edip tartışabilir. Olayı uzun vadeli düşündüm. Gerekirse referandumumuzu da yaparız. Şu andaki yere de Zorlu benzeri bir AVM ve rezidans yapılabilirse elde edilecek gelirle borçları kapatırız. Artık Barcelona, Real Madrid ve Manchester United gibi bir F.Bahçe’nin temellerini atma zamani geldi” yorumunda bulundu. Bu öneriye taraftarlar sosyal medyada büyük bir destek verdi. (Akşam)

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