Fenerbahçe'de çifte imza töreni! İlk sözler...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Futbol
29.08.2018 - 11:47, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de çifte imza töreni! İlk sözler...

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Fenerbahçe'de çifte imza töreni! İlk sözler...

Fenerbahçe'de yeni transferler Frey ve Reyes için imza töreni düzenlendi.

Fenerbahçe Kulübü, golcü Michael Frey ve stoper Diego Reyes için imza töreni düzenlendi. İşte törenden öne çıkan açıklamalar...

Sportif Direktör Damien Comolli imza töreninde yaptığı açıklamada, "Her ikisi de çok genç. Gelişim
gösterecek. Çok değerlenecekler. Haftalardır transfer çalışmaları yapıyoruz.

"DIEGO HAKKINDA ÇIKAN YALAN HABERLERE ÇOK ŞAŞIRDIM"
Diego hakkında çıkan yalan yanlış haberler nedeniyle çok şaşırdım. 2016-17 Espanyol takımında
yaptıklarına bakarsak 38 maçın 34'ünde yer aldığında görebiliriz. Arada kalan 3-4 maçlık sebebi ise
Espanyol'un transferde geç kalmış olması. Porto'da ise 48 maçın 47'sinde yer aldı. Diego'nun sakat olduğu
haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Ve bu da sorunuza iyi bir cevap. Transferde kendi kurallarımız. Başka
kurallar da var. Oyuncuları izlemeniz önemli. Müsait değilse getiremezsiniz. Şimdiye kadar yaptığımız
transferler, son dakika transferleri değil. Diego 8 ay öncesi renklerimize katmak istediğimiz 2 veya 3.
sıradaki stoperdi. Kulüpler arasında rekabet vardı. Onun için Diego'yu getirmemiz haftalar sürdü."

"SOL AYAKLI OYUNCUYA İHTİYAÇ VARDI"
Sol ayaklı oyuncuya ihtiyacı vardı. Ayew'i getirdik. Sol ayaklı oyuncular getirmek hedeflerimiz arasında.
Diego hem sol stoper hem de sağ stoper olarak oynayabiliyor. Bu bize büyük rahatlık verecek.

Sol bek transferi yaparsak iyi olur ama bir zorunluluk değil. Bence 7 önemli oyuncuyu kadroya katmamız
önemli. İki önemli oyuncuyu (Giuliano, Josef) gönderdik. Bunun için transferde 2 veya 3 farklı pozisyona
bakmaktayız. Transfer döneminin çok öncesinde transfer yapabilirdik. Transferdeki zamanlama bizden
kaynaklanmıyor. Transferde 3 taraf var. Almak istediğimizde, satmak isteyen kulüp işi zorlaştırıyor. Bu
nedenle gecikme yaşanıyor. Giuliano ve Josef'i geç bir zamanda sattığımız için transfer piyasasının bize
yaptığı rötar sözkonusu.

REYES: COCU BENİ PSV'YE İSTEMİŞTİ
Meksikalı stoper Reyes, "Burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Cocu, beni PSV'ye istedi,
Fenerbahçe'ye kısmet oldu. Benim için en değerli kulübün Fenerbahçe olduğunu biliyordum ve istediğim
gerçekleşti. Yanlış haberlerin nereden çıktığını bilmiyorum. Porto ile sözleşme yenilemedim. Çünkü
mutlu olacağım yere gelmek istedim. Bu yüzden çok memnunum. Porto'da görev verildiğinde
oynuyordum.

"FİZİKSEL OLARAK HAZIRIM"
Oynamamamın sebebi teknik direktör tercihi. Avrupa'dan birçok kulübünden ve Meksika'dan çok teklif
geldi ancak ben Fenerbahçe'de oynamak istedim. Kendimi şu an iyi hissediyorum. Fiziksel olarak hazırım.
İlk 11'de ne zaman yer alacağımı hoca belirleyecek. Hem savunmada hem de defansif orta saha oyuncusu
olarak oynayabilirim" diye konuştu.

FREY: ÇOK KOŞAN, ÇOK SAVAŞAN BİR SANTRFORUM
İsviçreli golcü Frey ise "Takımdaki iki santrfor çok önemli kariyerlere sahip. Onlardan çok şey
öğreneceğimi düşünüyorum. Beraber güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Geçen sezon çok gol attım.
Çok koşan, çok savaşan ve takım için mücadele eden bir santrforum. İki farklı kişi olduğumu
söyleyebilirim. Kupa finali çok önemliydi. Çünkü UEFA'ya gidiyordunuz. Gol attıktan sonra öyle
sevindim. O sevinçten sonra hocayla problem oldu. F.Bahçe taraftarı önünde oynamak için
sabırsızlanıyorum. Elimden geleni yapacağım. Hangi formasyonda hangi rolde oynayacağımın kararı
hocamın. Öncelikle Fenerbahçe çok büyük ve çok güzel bir kulüp. Mücadeleyi seven bir kişiliğe sahibim"
şeklinde konuştu.

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