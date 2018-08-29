Fenerbahçe'de çifte imza töreni! İlk sözler...

Fenerbahçe Kulübü, golcü Michael Frey ve stoper Diego Reyes için imza töreni düzenlendi. İşte törenden öne çıkan açıklamalar...

Sportif Direktör Damien Comolli imza töreninde yaptığı açıklamada, "Her ikisi de çok genç. Gelişim

gösterecek. Çok değerlenecekler. Haftalardır transfer çalışmaları yapıyoruz.

"DIEGO HAKKINDA ÇIKAN YALAN HABERLERE ÇOK ŞAŞIRDIM"

Diego hakkında çıkan yalan yanlış haberler nedeniyle çok şaşırdım. 2016-17 Espanyol takımında

yaptıklarına bakarsak 38 maçın 34'ünde yer aldığında görebiliriz. Arada kalan 3-4 maçlık sebebi ise

Espanyol'un transferde geç kalmış olması. Porto'da ise 48 maçın 47'sinde yer aldı. Diego'nun sakat olduğu

haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Ve bu da sorunuza iyi bir cevap. Transferde kendi kurallarımız. Başka

kurallar da var. Oyuncuları izlemeniz önemli. Müsait değilse getiremezsiniz. Şimdiye kadar yaptığımız

transferler, son dakika transferleri değil. Diego 8 ay öncesi renklerimize katmak istediğimiz 2 veya 3.

sıradaki stoperdi. Kulüpler arasında rekabet vardı. Onun için Diego'yu getirmemiz haftalar sürdü."

"SOL AYAKLI OYUNCUYA İHTİYAÇ VARDI"

Sol ayaklı oyuncuya ihtiyacı vardı. Ayew'i getirdik. Sol ayaklı oyuncular getirmek hedeflerimiz arasında.

Diego hem sol stoper hem de sağ stoper olarak oynayabiliyor. Bu bize büyük rahatlık verecek.

Sol bek transferi yaparsak iyi olur ama bir zorunluluk değil. Bence 7 önemli oyuncuyu kadroya katmamız

önemli. İki önemli oyuncuyu (Giuliano, Josef) gönderdik. Bunun için transferde 2 veya 3 farklı pozisyona

bakmaktayız. Transfer döneminin çok öncesinde transfer yapabilirdik. Transferdeki zamanlama bizden

kaynaklanmıyor. Transferde 3 taraf var. Almak istediğimizde, satmak isteyen kulüp işi zorlaştırıyor. Bu

nedenle gecikme yaşanıyor. Giuliano ve Josef'i geç bir zamanda sattığımız için transfer piyasasının bize

yaptığı rötar sözkonusu.

REYES: COCU BENİ PSV'YE İSTEMİŞTİ

Meksikalı stoper Reyes, "Burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Cocu, beni PSV'ye istedi,

Fenerbahçe'ye kısmet oldu. Benim için en değerli kulübün Fenerbahçe olduğunu biliyordum ve istediğim

gerçekleşti. Yanlış haberlerin nereden çıktığını bilmiyorum. Porto ile sözleşme yenilemedim. Çünkü

mutlu olacağım yere gelmek istedim. Bu yüzden çok memnunum. Porto'da görev verildiğinde

oynuyordum.

"FİZİKSEL OLARAK HAZIRIM"

Oynamamamın sebebi teknik direktör tercihi. Avrupa'dan birçok kulübünden ve Meksika'dan çok teklif

geldi ancak ben Fenerbahçe'de oynamak istedim. Kendimi şu an iyi hissediyorum. Fiziksel olarak hazırım.

İlk 11'de ne zaman yer alacağımı hoca belirleyecek. Hem savunmada hem de defansif orta saha oyuncusu

olarak oynayabilirim" diye konuştu.

FREY: ÇOK KOŞAN, ÇOK SAVAŞAN BİR SANTRFORUM

İsviçreli golcü Frey ise "Takımdaki iki santrfor çok önemli kariyerlere sahip. Onlardan çok şey

öğreneceğimi düşünüyorum. Beraber güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Geçen sezon çok gol attım.

Çok koşan, çok savaşan ve takım için mücadele eden bir santrforum. İki farklı kişi olduğumu

söyleyebilirim. Kupa finali çok önemliydi. Çünkü UEFA'ya gidiyordunuz. Gol attıktan sonra öyle

sevindim. O sevinçten sonra hocayla problem oldu. F.Bahçe taraftarı önünde oynamak için

sabırsızlanıyorum. Elimden geleni yapacağım. Hangi formasyonda hangi rolde oynayacağımın kararı

hocamın. Öncelikle Fenerbahçe çok büyük ve çok güzel bir kulüp. Mücadeleyi seven bir kişiliğe sahibim"

şeklinde konuştu.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis 123 Fenerbahçe - Kayserispor 3 MS1 1,25 1385 kez oynandı Maç Sonucu Bahsini Seç 123 Fenerbahçe - Kayserispor 3 11,25 %98,07 X4,00 %0,93 26,50 %1,00

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR