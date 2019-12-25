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Futbol
DHA
25.12.2019 - 21:29, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor mesaisi başladı

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Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor mesaisi başladı

Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 18.30’da salonda sakatlık önleyici egzersizlerle başladı. Ardından sahaya geçen sarı lacivertli futbolcular, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle idmanı sürdürdü.

Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maç ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı lacivertliler, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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Fenerbahçede Çaykur Rizespor mesaisi başladı


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