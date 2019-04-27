Fenerbahçe'de büyük kriz!
Spor Toto Süper Lig'de en kötü sezonlarından birini yaşayan Fenerbahçe'de, Kasımpaşa maçı öncesi savunma krizi yaşanıyor.
Süper Lig'in 30. haftasında evinde Trabzonspor'u konuk eden sarı-lacivertlilerde Skrtel, sarı kart cezalısı, Sadık ise kırmızı kart cezalısı olarak bir sonraki haftada oynanacak Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.
Trabzonspor maçının 21. dakikasında sarı kart gören Slovak savunmacı ve 71. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gören Sadık cezalı duruma düştü.
Serdar Aziz sakat
İki stoperini bu maçta kaybeden Fenerbahçe'de diğer stoper Serdar Aziz ise Aytemiz Alanyaspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası bu maçta yer almadı.
Serdar'ın Kasımpaşa maçına yetişmesi beklenmezken, üç savunmacısından yoksun kalan Ersun Yanal'ın sahaya nasıl bir 11'le çıkacağı şimdiden merak konusu oldu.
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