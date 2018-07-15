Fenerbahçe'de büyük endişe
7 Ağustos’ta Şampiyonlar Ligi Ön Eleme maçı oynayacak Fenerbahçe, 2 Ağustos’ta UEFA’ya oyuncu listesi vermek zorunda. Flaş transfer yok...
Fenerbahçe'de henüz yıldız bir transfer yapılmaması taraftarları endişelendiriyor.
Sarı-Lacivertliler, şimdiye kadar 3 genç transfer etti.
Sarı Kanarya, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme turunda ilk maçını 7 Ağustos tarihinde oynayacak. Kadroyu ise 2 Ağustos'ta UEFA'ya bildirmek zorunda.
TRANSFER İÇİN GEÇ KALDIK
Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getiriyorlar.
Listenin bildirilmesine 17 gün kaldığının altını çizen Sarı-Lacivertli taraftarlar, "Transfer için çok geç kalındı. Şimdiye kadar transferler bitmeliydi. Geleceğe yatırım yapıyoruz ama asıl yapmamız gereken transferler bir türlü yapılmadı. Ağırdan alıyoruz" ifadelerini kullandılar.
(Takvim)
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