Fenerbahçe'de Birsel Vardarlı Demirmen için jübile yapıldı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10'uncu haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo'nun Bellona Kayseri Basketbol'u konuk ettiği müsabaka öncesinde, Fenerbahçe ve A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda kaptanlık görevini üstlenen ve geçtiğimiz sezon basketbola veda eden Birsel Vardarlı Demirmen için jübile töreni yapıldı. Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı ile Fenerbahçe Öznur Kablo'nun yaptığı jübile maç oldukça keyifli geçerken, sarı lacivertli taraftarlar maça ve Birsel Vardarlı Demirmen'e yoğun ilgi gösterdi.



BİRSEL VARDARLI DEMİRMEN'DEN TEŞEKKÜR



Jübile maçının ardından başkan Ali Koç ve Birsel Vardarlı Demirmen konuşma gerçekleştirdi. Ali Koç, Birsel Vardarlı Demirmen'e emekleri için teşekkür ederek kariyerinde başarılar dilerken, Birsel Vardarlı Demirmen ise kendisi üzerinde emeği geçen eski başkan Aziz Yıldırım, mevcut başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri ve taraftarlara teşekkürlerini iletti.



Öte yandan Fenerbahçe Öznur Kablo'nun kaptanı Tuğçe Canıtez, Birsel Vardarlı Demirmen'e imzalı forma ve çiçek takdim etti.



Kaptan Birsel Vardarlı Demirmen için yapılan jübile törenine Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yüksek divan kurulu başkanı Vefa Küçük, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic ile oyuncular ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.



BİLET GELİRLERİ ANADOLU'DAKİ KIZ ÇOCUKLARININ EĞİTİMİ İÇİN KULLANILACAK



Öte yandan Fenerbahçe Kulübü, Birsel Vardarlı Demirmen'in jübilesi için satılan biletlerin gelirlerinin tamamının Anadolu'daki kız çocuklarının eğitimi için kullanılacağını açıkladı.



Birsel Vardarlı Demirmen, 13 yıl formasını terlettiği Fenerbahçe'de 10 lig, 6 Türkiye Kupası ve 6 Cumhurbaşkanlığı Kupası sevinci yaşadı.

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