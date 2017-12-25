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Fenerbahçe'de bırakacağım dedi, ikinci takımını çalıştırıyor! Advocaat sürprizi

Teknik direktör Dick Advocaat, Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) takımlarından Sparta Rotterdam ile anlaştı.

Hürriyet Haber
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 Kulüpten yapılan açıklamada, 70 yaşındaki Advocaat ile anlaştıkları ve sezonun ikinci yarısında takımın teknik direktörlük görevine başlayacağı bildirildi. Tecrübeli teknik adam Fenerbahçe macerasından sonra Hollanda Milli Takımı'nda görev almıştı.
 
Ligde oynadığı 17 maçta 11 puan toplayabilen Sparta Rotterdam, puan tablosunun 17. basamağında bulunuyor.
 
Hollanda Milli Takımı'nda 3 dönem görev alan Advocaat, geçen sezon Fenerbahçe'yi çalıştırdı. Kariyerinde AZ Alkmaar, PSV, Glasgow Rangers ve Zenit kulüplerinin yanı sıra Rusya Milli Takımı'nın da teknik direktörlüğünü üstlenen Advocaat, 2016'nın şubat ile mayıs ayları arasında Feyenoord Kulübünün teknik heyetine danışmanlık yaptı.
 
Hatırlanacağı üzere Hollandalı teknik adam, Fenebahçe'nin Atiker Konyaspor'a 3-2 mağlup olduğu Mart 2017'deki maçtan sonra şu açıklamayı yapmıştı:
 
"Kararımı aldım ve yönetimle paylaştım. Sezon sonu buradan ayrılacağım. Bu sadece Fenerbahçe'den ayrılacağım anlamına gelmeyecek, mesleğime de son noktayı koyacağım." 

 

Dick AdvocaatSüper LigHollanda Ligi

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