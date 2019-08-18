Fenerbahçe'de bir dönemin sonu
Volkan Demirel, yönetimin antrenörlük teklifini reddetti.
17 sezondur forma giydiği sarı lacivertli kulüpte 5 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası, 3 TFF Süper Kupa kazanan Volkan Demirel, yeni sezonda takımda olmayacak.“Kaleciliği bırak, teknik heyette görev al” teklifini geri çeviren 37 yaşındaki file bekçisi bir sezon daha oynamakta ısrar edince anlaşma sağlanamadı.
FENERBAHÇE’de 17 sezondur forma giyen ve uzun yıllardır kaptanlık yapan kaleci Volkan Demirel’in hikâyesinde sona gelindi. 2018-2019 sezonuyla birlikte sözleşmesi de biten 37 yaşındaki tecrübeli file bekçisiyle takımın kampları öncesinde herhangi bir görüşme gerçekleştirilmedi. Sarı lacivertlilerle ne Samandıra’da ne de kamplarda hiçbir çalışmada bulunmayan Volkan, kendisiyle diyalog kurulana dek ailesiyle tatildeydi. Başarılı kaleci, Fenerbahçe’de bir sezon daha oynayıp camiaya şampiyonluk yaşayarak veda etmek istediğini yakın çevresine, teknik heyete ve yönetime tebliğ etti.
Emre Belözoğlu formülünü reddetti
TEKNİK direktör Ersun Yanal, takıma yıllarca emek veren ve birçok başarıya imza atan Volkan Demirel’in sezon başında Başakşehir’den gelen Emre Belözoğlu ile takıma ağabeylik yapmasından yana görüş belirtirken, sarı lacivertlilerin sportif direktörü Damien Comolli’nin bu görüşte olmadığı öne sürüldü. Ardından yönetim tarafından Volkan’a saha kenarında, teknik heyette yer alması yönünde bir yol sunuldu. Bir sezon daha F.Bahçe kalesinde görev yapmak istediğinin altını çizen deneyimli futbolcu ise bu teklife olumlu yanıt vermedi ve kendisini formda hissettiğini, aktif futbol yaşantısına devam etmek istediğini ifade etti.
Yönetimin veda mesajı yayınlaması bekleniyor
KALEDE, geçen sezon Bursaspor’dan gelen Harun Tekin ve Ankaragücü’nden bu sezon başında transfer edilen Altay Bayındır’la sezonu geçirmeyi planlayan sarı lacivertliler, bir diğer file bekçisi Berke Özer’i de Belçika takımlarından Westerlo’ya kiraladı. Volkan Demirel’in ise tüm bu gelişmelerin ardından bu sezon kadroda yer almayacağı kesinleşti. Yönetimin önümüzdeki günlerde resmi siteden bir veda mesajı yayınlaması bekleniyor. Demirel, kulüp kariyerinde şu ana dek 515 maçta oynayıp 505 gol yedi. 45 bin 941 dakika sahada kalan tecrübeli kaleci, 5 Lig, 2 Türkiye Kupası ve 3 TFF Süper Kupa kazandı. Volkan, 63 kez de A milli oldu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle