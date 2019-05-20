Fenerbahçe'de bir ayrılık bir transfer!
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, önceliğini forvet bölgesine verdi. Gelecek sezon gol sorununu tamamen çözmek isteyen sarı-lacivertliler, en az iki forvet transferi yapmak istiyor...
Yeni sezonda en az 2 golcü almayı planlayan Fenerbahçe, Nikola Kalinic'te mutlu sona doğru ilerliyor...
İspanyol AS Gazetesi, Hırvat forvetin sarı-lacivertli takıma transfer olmaya çok yakın olduğunu duyurdu.
Haberde, Fenerbahçe'nin hem Kalinic hem de Atletico Madrid ile yaptığı transfer görüşmelerinde önemli aşama kaydettiği belirtilirken, hızla imza aşamasına doğru gidildiği kaydedildi.
31 yaşındaki oyuncunun 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında ayrılacağı ifade ediliyor.
MILAN'DA DA FORMA GİYDİ
Ancak sarı-lacivertli yönetimin, yüksek maliyetinden dolayı Kalinic'i satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama formülü için çaba harcadığı öğrenildi.
Hajduk Split, Blackburn Rovers, Dnipro, Fiorentina ve AC Milan formaları giyen Nikola Kalinic bu sezon Atletico Madrid takımı ile La Liga'da 17 maçta 2 gol attı.
Galatasaray'ın da daha önce gündemine gelen 1.87 boyundaki Kalinic'in Atletico Madrid ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
Hırvat futbolunun son dönemde yetiştirdiği önemli oyunculardan olan Kalinic, 42 kez milli formayı giyip, 15 gol kaydetti.
Başarılı oyuncunun, alt kategorilerde de ulusal forma ile 31 golü bulunuyor.
Profesyonel kariyerinde 8 takımda görev yapan Nikola, 401 maçta 142 gol attı, 48 tane de asist gerçekleştirdi.
SOLDADO GETAFE'YE!
İspanya'dan bir iddia da Roberto Soldado için geldi. 33 yaşındaki oyuncunun, eski takımlarından Getafe ile 2 yıllık anlaşma sağladığı ifade edildi.
Fenerbahçe'de bu sezon 24 maçta forma giyip 7 gol atan, 4 de asist yapan Soldado'nun sözleşmesi 30 Haziran'da bitiyor.
Tecrübeli oyuncu, daha önce 2008-10 yılları arası görev yaptığı Getafe'de 66 maçta 33 gol kaydetmişti.
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