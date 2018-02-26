Fenerbahçe'de bir Ali Koç istifası daha!

İşte Yerşen'in istifa mektubu:

Sayın Aziz YILDIRIM,

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı

Zatıallerinizin FENERBAHÇE Spor Kulübü tarihindeki birçok ilk’lerin ve en’lerin sahibi olarak yaptığınız hizmetlerden dolayı gönlümdeki yeriniz yadsınamaz. Fakat son zamanlarda kulübümüzün içinde bulunduğu mali durum ve tüm mecralarda hakkının savunulamaması biz Büyük FENERBAHÇE Camiasını son derece üzmekte ve çaresizliğe itmektedir. Hele hele son haftalarda gerçekleşen SPONSORLUK ANLAŞMASI ve YETİŞTİRME TARAFTAR AÇIKLAMASI bizleri; FENERBAHÇE’mize gönül veren etrafımızdaki birçok FENERBAHÇE’liyi derinden yaralamıştır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurtuluş Mücadelesinde başlayan ve 3 Temmuz süreci ile taçlanan FENERBAHÇE’mizin birlik ve beraberliği tüm bu gelişmeler neticesinde bozulacağını öngörmek hiç de zor değildir.

Bu vesile ile ben; menfaatini hiçbir zaman FENERBAHÇE’mizin önüne koymayan bir kişi olarak; uzun zamandan beri şeref ve gururla yürütmekte olduğum bölge sorumluluğu görevimden istifa ediyorum.

ZAMAN ARTIK YENİ BİR KANLA ESKİ HEYECANIMIZI YAKALAMA, ATILIM VE HER BAKIMDAN YENİLENME ZAMANIDIR.

2018 senesi içerisinde yapılacak olan seçimli Genel Kurulda Başkan Adaylığını bugüne kadar olmadık bir şekilde kendi çatımız altında ve kendi üyelerimiz huzurunda hiçbir grubun adayı ve desteği olmadan, önce Allah’ın izniyle, sonra sizlerin desteği ifadesi ile açıklayan Büyük FENERBAHÇE’li Sayın Ali KOÇ’un FENERBAHÇE’mizde aranan yeni kan olduğuna ve FENERBAHÇE’mizin aleyhine bozulan her alandaki bütün dengeleri FENERBAHÇE’mizin lehine çevireceğine inanıyorum.

Bu sebeplerden dolayı Sayın Ali KOÇ’u desteklediğimi ve sizden de Efsane Başkanımız olarak, bu oluşumun önünü açarak, gerçekleşmesine yardımcı olmanızı saygılarımızla arz ediyorum.

Son sözümüz birlik, beraberlik içerisinde EN BÜYÜK FENERBAHÇE.

Fatih YERŞEN

Fenerbahçe Spor Kulübü

Zeytinburnu Bölge Sorumlusu