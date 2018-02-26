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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol Fenerbahçe'de bir Ali Koç istifası daha!
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Futbol
26.02.2018 - 21:39, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de bir Ali Koç istifası daha!

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Fenerbahçe’de bölge sorumlularının istifaları sürüyor. Daha önce istifa eden 8 bölge sorumlusunun ardından Zeytinburnu bölge sorumlusu Fatih Yerşen de istifa etti. Yerşen istifa mektubunda Ali Koç’u desteklediği belirterek yeni bir kana ihtiyaç olduğunu ve değişim için bu kararı aldığını belirtti.

İşte Yerşen'in istifa mektubu:

Sayın Aziz YILDIRIM,
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı

Zatıallerinizin FENERBAHÇE Spor Kulübü tarihindeki birçok ilk’lerin ve en’lerin sahibi olarak yaptığınız hizmetlerden dolayı gönlümdeki yeriniz yadsınamaz. Fakat son zamanlarda kulübümüzün içinde bulunduğu mali durum ve tüm mecralarda hakkının savunulamaması biz Büyük FENERBAHÇE Camiasını son derece üzmekte ve çaresizliğe itmektedir. Hele hele son haftalarda gerçekleşen SPONSORLUK ANLAŞMASI ve YETİŞTİRME TARAFTAR AÇIKLAMASI bizleri; FENERBAHÇE’mize gönül veren etrafımızdaki birçok FENERBAHÇE’liyi derinden yaralamıştır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurtuluş Mücadelesinde başlayan ve 3 Temmuz süreci ile taçlanan FENERBAHÇE’mizin birlik ve beraberliği tüm bu gelişmeler neticesinde bozulacağını öngörmek hiç de zor değildir.

Bu vesile ile ben; menfaatini hiçbir zaman FENERBAHÇE’mizin önüne koymayan bir kişi olarak; uzun zamandan beri şeref ve gururla yürütmekte olduğum bölge sorumluluğu görevimden istifa ediyorum.

ZAMAN ARTIK YENİ BİR KANLA ESKİ HEYECANIMIZI YAKALAMA, ATILIM VE HER BAKIMDAN YENİLENME ZAMANIDIR.

2018 senesi içerisinde yapılacak olan seçimli Genel Kurulda Başkan Adaylığını bugüne kadar olmadık bir şekilde kendi çatımız altında ve kendi üyelerimiz huzurunda hiçbir grubun adayı ve desteği olmadan, önce Allah’ın izniyle, sonra sizlerin desteği ifadesi ile açıklayan Büyük FENERBAHÇE’li Sayın Ali KOÇ’un FENERBAHÇE’mizde aranan yeni kan olduğuna ve FENERBAHÇE’mizin aleyhine bozulan her alandaki bütün dengeleri FENERBAHÇE’mizin lehine çevireceğine inanıyorum.

Bu sebeplerden dolayı Sayın Ali KOÇ’u desteklediğimi ve sizden de Efsane Başkanımız olarak, bu oluşumun önünü açarak, gerçekleşmesine yardımcı olmanızı saygılarımızla arz ediyorum.

Son sözümüz birlik, beraberlik içerisinde EN BÜYÜK FENERBAHÇE.

Fatih YERŞEN
Fenerbahçe Spor Kulübü
Zeytinburnu Bölge Sorumlusu

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