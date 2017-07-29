Fenerbahçe'de Ben Arfa gelişmesi

Listesindeki oyuncularla ilgili girişimlerini arttıran sarı lacivertliler, Lucas Lima konusunda ısrarcı. Brezilyalı oyuncuyu mutlaka kadroda görmek isteyen yönetim, kulübü ile altı aylık sözleşmesi kalan oyuncu için temkinli davranıyor.



Lima için yüksek bonservis bedelleri ödemeyi düşünmeyen yönetimin, gerekirse bu transferi ocak ayında bedelsiz olarak gerçekleştirmeyi de seçenekler arasına almış durumda.



Sarı Lacivertlilerin Ben Arfa konusunda da oyuncu ile prensip anlaşmasına vardığı, yıldız futbolcunun kendi kulübü ile arasındaki görüşmelerin ise sürdüğü gelen haberler arasında.



Transferde bu gelişmeler yaşanırken Sturm Graz maçının hazırlıkları da sürüyor. Sakatlığı nedeniyle ilk maçta oynayamayan Robin Van Persie'yi maça yetiştirmek için yoğun çaba harcanıyor.



Hollandalı yıldızın da rövanşta forma giymek için çaba sarf ettiği ancak oynayamama ihtimalinin daha yüksek olduğu öğrenildi.



BeIN Sports