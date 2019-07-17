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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
17.07.2019 - 08:33, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'tan Deniz Türüç'e transfer telefonu

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Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'tan Deniz Türüç'e transfer telefonu

Fenerbahçe, bir süredir girişimlerini sürdürdüğü Deniz Türüç'ün transferinde sona gelindi. Sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç da 26 yaşındaki oyuncuyu telefonla arayarak bire bir görüşme gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, Galatasaray'ın da transferi için bastırdığı Kayserisporlu Deniz Türüç transferinde mutlu sona yakın.

Başkan Ali Koç, önceki akşam 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İstanbul'a gelen Kayserispor Başkanı Erol Bedir'le bu konuyu bir kez daha görüştü. Sabah'ın haberine göre Koç, 26 yaşındaki orta sahayı da telefonla arayarak bire bir görüşme yaptı.

Koç'un "Seni çok istiyoruz. Yeteneklerini biliyoruz ve seneye şampiyonluk yarışında bize güç katacağına inanıyoruz" diyerek oyuncuyu onore eden ifadeler kullandığı öğrenildi.

VEDAT'A KARŞI DÖRT OYUNCU

Fenerbahçe'nin Rizespor'dan kadrosuna kattığı Vedat Muriqi'ye karşılık takasta kullanılan oyuncular belli oldu. Sarılacivertlilerin açıklamasında "Vedat Muriqi'nin bonservisiyle birlikte kadromuza katılması karşılığında oyuncularımızdan Oğuz Kağan Güçtekin 1 yıllığına kiralık olarak, Tarık Çetin, Burak Albayrak ve Mahsun Çapkan ise bonservisiyle birlikte Çaykur Rizespor'a transfer olmuştur. Kendilerine başarılar diler, transferlerin Çaykur Rizespor'a hayırlı olmasını dileriz" denildi.

Kruse Fenerbahçe'de

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