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Futbol
AA
Haber Giriş: 23.01.2020 - 14:40,Son Güncelleme:/

Fenerbahçe'de Başakşehir mesaisi

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Fenerbahçe'de Başakşehir mesaisi

Süper Lig'in 19. haftasında 25 Ocak Cumartesi günü Medipol Başakşehir'i ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Pas çalışmalarıyla süren idman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçın ardından yapılan bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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