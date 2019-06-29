Fenerbahçe'de Badia’nın yerine Dayat getirildi
Fenerbahçe'de geçtiğimiz günlerde istifasını açıklayıp, ülkesine dönen Altyapı Teknik Sorumlusu David Badia’dan sonra bu göreve Serdar Dayat getirildi.
Kulüp yetkilileri, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün altyapı konusunda ortaya koymuş olduğu felsefede bir değişiklik olmadığına işaret edip daha önce Badia ile birlikte altyapıya hizmet veren Dayat’ın görevi devraldığını açıkladı. Bu arada eski futbolculardan Kemal Aslan’ın da önemli görevler üstleneceği bildirildi.
50. yaşındaki Dayat sarı lacivertli kulüpte Altyapı Koordinatörlüğü görevini sürdürüyordu.
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