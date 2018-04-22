Fenerbahçe'de ayrılık! Yıldız isim sosyal medyadan açıkladı...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Voleybol
22.04.2018 - 14:20, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de ayrılık! Yıldız isim sosyal medyadan açıkladı...

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Fenerbahçe'de ayrılık! Yıldız isim sosyal medyadan açıkladı...

Sarı lacivertli formayı giyen Breziyalı yıldız, takıma veda etti ve ayrılığını duyurdu.

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı’nda 2 yıldır forma giyen Brezilyalı voleybolcu Natalia Pereira, sarı-lacivertli kulüpten ayrıldığını açıkladı.

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı’nda forma giyen smaçör Natalia Pereira ayrılığını duyurdu. 28 yaşındaki voleybolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sarı-lacivertli kulüpten ayrılığını açıklarken, mesajında Fenerbahçe Kulübü’ne teşekkür ederek şu ifadelere yer verdi:

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
“Aslında hiçbir şey beklediğim gibi bitmedi. Takıma umduğum kadar katkı sağlayamadım. Ancak işte spor bazen böyle bir şey. Ne var ki bu tip şeylerin bize bir şekilde bazı şeyleri öğrettiğini düşünüyorum. Bu süreçte bana destek olan herkese özellikle takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hepinizi özleyeceğim kızlar. Bu iki yıl için Fenerbahçe’ye de teşekkürler. Bu büyük kulübün bir parçası olmak müthiş bir deneyimdi. Kendimi evimde hissettiğim bu özel şehri ve ülkeyi her zaman hatırlayacağım. Geleceğim konusunda şu aşamada kesin olan bir şey yok. Ancak sizleri en kısa sürede görmek isterim."

Fenerbahçede ayrılık Yıldız isim sosyal medyadan açıkladı...

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