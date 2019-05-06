Fenerbahçe'de ayrılık kapıda! Valbuena...
Fenerbahçe yönetiminin gelecek sezon için 1 milyon Euro’dan 1 yıllık sözleşme önermeyi düşündüğü Mathieu Valbuena'nın, bu rakamı kabul etme ihtimali çok düşük.
Kasımpaşa maçında 1 gol, 1 asistle Fenerbahçe'nin galibiyetinde başrolü oynayan Mathieu Valbuena'nın kulüpteki geleceği belirsizliğini koruyor.
Kontratında yer alan '25 maçta oynarsa sözleşmesi otomatik uzar' maddesini yönetimle yaptığı görüşme sonrası kullanmayan ve opsiyon hakkından vazgeçen Fransız oyuncu, yıllık 3.3 milyon Euro'dan olmuştu. Gelecek sezon için kadroda ciddi bir değişim düşünen Fenerbahçe yönetiminin, Valbuena'ya bir öneride bulunacağı, ancak bu rakamın şu an kazandığından çok daha az bir rakam olacağı öğrenildi.
ARAP EKİPLERİ FRANSIZ YILDIZIN PEŞİNDE
Fenerbahçe yönetiminin, Valbuena'ya yıllık 1 milyon Euro net maaş önermesi ve önüne sadece 1 yıllık sözleşme sunması bekleniyor. Transfer çevrelerinde Valbuena'nın bu bedeli kabul etmesinin zor olduğu ve Arap kulüplerinden gelen cazip tekliflere gözünü çevirdiği belirtiliyor.
NELER OLACAK GÖRECEĞİZ
Valbuena Kasımpaşa maçından sonra yaptığı açıklamada, "Valbuena olur, Valbuena olmaz bu önemli değil, bizim için en önemlisi takımdır. Kulüple konuştuk ve sözleşme konusunu çözdük. Hem Fenerbahçe için hem de benim için iyi bir anlaşma yaptık. Benim de sözleşmem sezon sonunda sona erecek. Önümüzdeki sezon neler olacağını göreceğiz" dedi.
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