Fenerbahçe'de Asmir Begovic iddiası
Chelsea'de kariyeri düşüşe geçen Boşnak file bekçisi Asmir Begoviç'in ismi Fenerbahçe ile anılıyor.
İngiliz Daily Star Gazetesi'nin haberine göre, Chelsea 10 milyon sterlin bonservis bedeliyle 2017 yılında aldığı file bekçisini sezon sonunda elinden çıkaracak.
Begoviç'i isteyenler arasında Stoke City ve Fenerbahçe'nin adı zikrediliyor. Transferi için bonservis ödenme zorunluluğu bulunan tecrübeli kalecinin kulübüyle 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
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