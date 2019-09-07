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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Süleyman ARAT
07.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de ara transfer mesaisi erken başladı

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Fenerbahçe'de ara transfer mesaisi erken başladı

İspanya’nın 2-1 kazandığı maçta Romanya’nın gözde futbolcularını takibe alan sarı lacivertli kulübün scout ekibi, George Puscas, Romario Benzar ve Nicolae Stanciu için rapor hazırladı. Başka futbolcular için de ocak transferine kadar izlemeler yapılacak.

Yeni sezon öncesi transfer döneminde aldığı futbolcularla kadrosunu geçtiğimiz yıla göre neredeyse tamamen yenileyen Fenerbahçe, ocak ayında başlayacak ara transfer için de işi sıkı tutuyor.

Ara transfer için planlamasını yapan sarı lacivertliler, eyleme de geçti. Fenerbahçe scout ekibi, bu doğrultuda, futbolcu izlemek üzere mesaiye başlarken, ilk olarak Romanya ile İspanya rasında oynanan karşılaşmayı takip etti. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri F Grubu’nda Bükreş’te oynanan karşılaşmayı grup lideri İspanya, 2-1 kazanırken, sarı lacivertli kulübün kurmayları, tribündeydi.

İTALYANLAR DA İZLEDİ

Fenerbahçe’nin yanı sıra, Avrupa’nın önemli takımlarının da karşılaşmayı takip ettiği Romanya Futbol Federasyonu’nun açıklamasıyla da ortaya çıktı.

Açıklamada, “Romanya - İspanya maçında Inter Milan, Juventus ve Fenerbahçe’den olmak üzere Avrupa’nın birçok büyük kulübünden gözlemciler tribünde olacak” denildi. Fenerbahçe’nin bu karşılaşmada özellikle, George Puscas, Romario Benzar ve Nicolae Stanciu gibi Rumen futbolcuları takip ettiği öğrenildi. Bu futbolcular, sezon öncesi transferinde de Fenerbahçe’nin ilgilendiği isimlerdi.

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