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Futbol
Haber Giriş: 02.01.2020 - 00:39,Son Güncelleme:/

Fenerbahçe'de Anna Cruz'la yollar ayrıldı

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Fenerbahçe'de Anna Cruz'la yollar ayrıldı

Fenerbahçe Öznur Kablo, sezon başında kadroya dahil edilen Anna Cruz'la yolların ayrıldığını duyurdu

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımımızın sezon başında 1 senelik sözleşme ile kadrosuna kattığı İspanyol oyuncu Anna Cruz ile yollarımız 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır.

2020 yılına dair sözleşmesindeki alacaklarının tamamından vazgeçerek önemli bir duruş sergileyen Anna Cruz’a profesyonelliği, karakteri ve katkıları için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz."

 

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