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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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HaberlerFutbol Haberleri Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkanlığı için 8 bölge sorumlusu istifa etti
Futbol Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkanlığı için 8 bölge sorumlusu istifa etti
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Futbol
15.02.2018 - 01:20, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkanlığı için 8 bölge sorumlusu istifa etti

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Fenerbahçe'de tüm İstanbul bölge sorumluları, gece yarısı gönderdikleri bir bildiriyle istifa ettiklerini duyurdular. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a gönderilen mektupta sorumlular Ali Koç'u desteklediklerini bildirdiler.

Fenerbahçe'nin tüm İstanbul Bölge Sorumluları, Ali Koç'un başkanlığını destekleyerek istifa ettiklerini açıkladılar. Açıklamada, "Bizler menfaatini hiçbir zaman FENERBAHÇE'MİZİN önüne koymayan insanlar olarak, uzun zamandan beri şeref ve gururla yürütmekte olduğumuz Fenerbahçe Spor Kulübü İstanbul İli Bölge Sorumluluğu görevlerimizden istifa ediyoruz" sözlerine yer verildi.

Ali Şenden Ali Koça açık destek:
Ali Şen'den Ali Koç'a açık destek:

Ortak açıklamaya İstanbul Avcılar Bölge Sorumlusu Ünal Güneri, İstanbul Bakırköy Bölge Sorumlusu Av. Mutlu AYDIN, İstanbul Başakşehir Bölge Sorumlusu Onur GÜL, İstanbul Beylikdüzü Bölge Sorumlusu İsmail Yalçın, İstanbul Büyükçekmece Bölge Sorumlusu Ömer KAZANCI, İstanbul Esenyurt Bölge Sorumlusu Gürbüz Süleymanoğlu, İstanbul Küçükçekmece Bölge Sorumlusu Dr. Erdal ŞEN ve Fenerbahçe Spor Kulübü İstanbul 3. Bölge Başkanı Alaattin Yavuz GÜNEŞ imza attı.

İşte o bildiri:

Fenerbahçede Ali Koçun başkanlığı için 8 bölge sorumlusu istifa etti

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